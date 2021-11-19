Почему диабетиков намного сложнее излечить от COVID-19

Тем более это касается диабетиков, у которых не просто повышенный сахар, а нарушение углеводного обмена. По словам эксперта, если сахар повышен больше 6–7 миллимолей на литр, повреждаются сосуды, их внутренние стенки становятся более проницаемыми. Когда человек заболевает ковидом, организм отвечает повышением сахара и может спровоцировать «спящие» углеводные нарушения обмена, а при наличии этой проблемы, фактор риска в отношении сосудов возрастает.

«Если речь идёт о COVID-19, то само это заболевание характеризуется не только повреждением лёгочной ткани, но также страдает эндотелий — внутренняя стенка сосудов. Если она изначально была повреждена при повышении сахара, получается, что этот фактор риска, это слабое звено у человека уже есть. Дополнительное воздействие инфекции на эндотелий усугубляет ситуацию», — подчеркнула Елена Щетинина.