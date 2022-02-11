Почему диеты почти бесполезны, если у вас высокий уровень холестерина

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Почему диеты почти бесполезны, если у вас высокий уровень холестеринаНеобходимо медикаментозное лечение
Врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили объяснил, почему при критически высоком холестерине практически бесполезны диеты, физическая активность и правильное питание.
Врач рассказал о человеке с уровнем холестерина 9.0 молль, а «плохого» — 6,7 молль, что является критически высокими значениями. Такие цифры специалист назвал показателем к медикаментозному лечению.
По словам Гаглошвили, для снижения такого холестерина здоровое питание, диеты, физическая активность будут малоэффективны из-за того, что помогут сбросить его уровень только на 10-15%, а необходимо на 60-70%. И действительно помочь в этом может только медикаментозное лечение.
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Источник: ФАН