Почему диеты почти бесполезны, если у вас высокий уровень холестерина

Врач рассказал о человеке с уровнем холестерина 9.0 молль, а «плохого» — 6,7 молль, что является критически высокими значениями. Такие цифры специалист назвал показателем к медикаментозному лечению.

По словам Гаглошвили, для снижения такого холестерина здоровое питание, диеты, физическая активность будут малоэффективны из-за того, что помогут сбросить его уровень только на 10-15%, а необходимо на 60-70%. И действительно помочь в этом может только медикаментозное лечение.

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