Почему для человеческого организма бесполезно проводить «разгрузочные дни» и детоксы

Как отметил Гинзбург, детоксы обычно употребляют в виде чайных напитков и смузи, и якобы этот способ должен вывести из организма все токсины. Но на деле это не так. По его словам, нет научных работ, доказывающих эффективность детокса для выведения токсинов.

Врач также отметил, что для этого в организме существуют естественные механизмы, обеспечивающие выведение накапливаемых в организме веществ. И если этот механизм «ломается», необходимо обращение к врачу и медикаментозное лечение. При этом детокс может привести к обострению язвы или гастрита либо другим заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Это же касается и «разгрузочных дней». Гинзбург подчеркнул, что в такие дни, когда человек голодает, запускается расщепление жиров организмом. Но если человек не готов, этот способ может привести не к похудению, а к обратному эффекту и даже к голодным обморокам, снижению давления, обострению сосудистых и желудочных заболеваний.

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