Почему для здоровья полезно есть грецкие орехи каждый день

Специалист отметил, что грецкие орехи полезны для профилактики деменции и онкологии. Кроме того, в них содержатся омега-3 жирные кислоты, фитостеролы, минералы, витамины, антиоксиданты и другие соединения, которые благотворно влияют на сердце.

Также грецкие орехи полезны при атеросклерозе, гипертонии. Они в целом улучшают работу головного мозга. Но в рационе должно быть мало холестерина и насыщенных жиров.

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