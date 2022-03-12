Почему для здоровья полезно есть грецкие орехи каждый день

Наука и технологии
Сегодня в 17:36
1 мин.
Почему для здоровья полезно есть грецкие орехи каждый деньВ них много полезных соединений
Доктор Осман Эрк рассказал о пользе грецких орехов. По его словам, их нужно употреблять ежедневно по 5-6 штук в сыром виде.
Специалист отметил, что грецкие орехи полезны для профилактики деменции и онкологии. Кроме того, в них содержатся омега-3 жирные кислоты, фитостеролы, минералы, витамины, антиоксиданты и другие соединения, которые благотворно влияют на сердце.
Также грецкие орехи полезны при атеросклерозе, гипертонии. Они в целом улучшают работу головного мозга. Но в рационе должно быть мало холестерина и насыщенных жиров.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: Solenka