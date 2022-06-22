Почему до сих пор не выяснили, был ли COVID-19 создан в лабораториях

Учёный отметил, что в лабораторных условиях сейчас можно воспроизвести эволюционный процесс формирования вируса, но это всё равно не позволит отличить лабораторный, искусственный ковид от природного.

Единственный способ узнать это — признание авторов вируса. «Признание может пролить истину на данный процесс, если он в лабораторных условиях и происходил. Пока что такой информации нет у нас, поэтому нет повода утверждать, что он искусственно был сделан», рассказал Гинзбург.