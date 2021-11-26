Почему есть макароны каждый день вредно для здоровья

Об этом сообщило издание РИА Новости, ссылаясь на слова специалиста. Как сообщила врач, такой рацион может привести к синдрому раздраженного кишечника, аутоиммунным заболеваниям и проблемам с кожей.

По словам Гавриковой, при составлении меню необходимо придерживаться разнообразия нутриентов. Это, как отметила врач, позволит избежать вреда для здоровья.

“Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не получите тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа. Если вы любите макароны — проанализируйте, нет ли у вас проблем с ЖКТ или аутоиммунных заболеваний, как выглядит ваша кожа, есть или нет лишний вес”, — сообщила нутрициолог, добавив, что если проблем со здоровьем нет — можно позволить употребление обычных макарон из пшеницы, однако в ограниченных количествах.

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