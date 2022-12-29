Почему главный конкурент Twitter отказался от помощи инвесторов

По его словам, некоммерческий статус — «неприкосновенный» и это главное, чем дорожит основатель ресурса и что привлекает пользователей, ушедших из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском.

На фоне быстрого роста Mastodon разные инвесторы предлагали основателю вложить в соцсеть сотни тысяч долларов, но он отказался рад сохранения независимости.

«Mastodon не превратится в то, что вы ненавидите в Twitter: возможность продажи скандальному миллиардеру, закрытия, банкротства и так далее. Это разница в парадигмах [между платформами]», — объяснил свою позицию Евгений Рочко.

В долгосрочной перспективе задача Mastodon — заменить Twitter и другие коммерческие соцсети.