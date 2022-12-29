Наука и технологии
16:14, 29 декабря 2022
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Почему главный конкурент Twitter отказался от помощи инвесторов

Чтобы оставаться независимым

Главный конкурент Twitter объяснил свой отказ от денег инвесторов сохранением независимости. Евгений Рочко, основатель и единственный акционер соцсети Mastodon — главного некоммерческого конкурента Twitter — объяснил, почему отказал уже пяти американским инвесторам.

Почему главный конкурент Twitter отказался от помощи инвесторов

Фото: CNN

По его словам, некоммерческий статус — «неприкосновенный» и это главное, чем дорожит основатель ресурса и что привлекает пользователей, ушедших из Twitter после покупки соцсети Илоном Маском.

На фоне быстрого роста Mastodon разные инвесторы предлагали основателю вложить в соцсеть сотни тысяч долларов, но он отказался рад сохранения независимости.

«Mastodon не превратится в то, что вы ненавидите в Twitter: возможность продажи скандальному миллиардеру, закрытия, банкротства и так далее. Это разница в парадигмах [между платформами]», — объяснил свою позицию Евгений Рочко.

В долгосрочной перспективе задача Mastodon — заменить Twitter и другие коммерческие соцсети.

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