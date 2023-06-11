Почему голодную акулу не получится остановить ядом или неприятными запахами

Все попытки создать средство, которое бы отпугивало акул, оказались неудачными. Об этом рассказал Александр Касумян, учёный из МГУ, специализирующийся в изучении рыб.

Когда акула ощущает запах крови и оказывается голодной, она становится равнодушной к любым репеллентам, которые мы пытались использовать. Даже если положить перед ней что-то, что должно вызывать страх, она готова это съесть. США провели множество исследований после Второй мировой войны, пытаясь защитить своих лётчиков-моряков, которые могли оказаться в воде. Они пробовали различные раздражающие и ядовитые вещества, а даже вспомнили о старой легенде о том, что акулам не нравится запах чернокожих людей. Но ничто не сработало, рассказал учёный.

По словам Касумяна, акулам действительно не нравится запах разлагающегося мяса других акул, но даже этот запах не может настоящим образом отпугнуть голодную акулу. В природе существует единственное средство, которое работает против акул, — его выделяют рыбы Pardachirus marmoratus, которые похожи на камбалу. Но учёным не удалось создать искусственный аналог этого вещества, они даже не смогли выделить активный компонент из секрета этих рыб.

Учёные предполагают, что действующее вещество очень сложное и высокомолекулярное, возможно, белок, состоящий из двадцати аминокислот. Его структура может напоминать пчелиный яд, а действие схоже с поверхностно-активными веществами, которые присутствуют в стиральных порошках, пояснил Касумян.

Наиболее надёжной защитой для людей, купающихся в море, от акул и других морских хищников, является обычная сетка или решётка, которая ограждает лагуну.