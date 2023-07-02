Почему игроманию не лечат таблетками

Для победы над лудоманией, то есть зависимостью от азартных игр на деньги, необходимо обратиться к психотерапии, утверждает врач-психиатр Вадим Гагин из Института мозга человека имени Бехтеревой. Он подчёркивает, что таблетки не помогут изменить мышление, поэтому психотерапия является более эффективным методом борьбы с этой зависимостью.

Групповая психотерапия считается наиболее эффективным способом лечения лудомании. Здесь важно ощущение поддержки со стороны других зависимых, которые могут успешнее справляться с проблемой. Гагин отмечает, что в групповой психотерапии зависимые люди могут признать свою зависимость перед другими, поддерживаться взаимно и делиться опытом.

Помощь и поддержку важно предоставлять не только зависимому, но и его близким. Родственники могут получить поддержку в специальных группах, где учат понимать поведение и реакции человека, начинающего играть на деньги и терять контроль над этим процессом. Такие группы помогают справляться с трудностями, возникающими в семье из-за лудомании.