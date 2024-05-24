Почему ИИ для генерации видео сделают NVIDIA еще влиятельнее

Ранее популярные ИИ чат-боты, такие как ChatGPT, уже привели к дефициту этих процессоров. Теперь же NVIDIA ожидает еще большего роста заказов благодаря моделям, создающим видео и ведущим разговоры, похожие на человеческие.

На прошлой неделе OpenAI выпустила новую модель GPT-4o, способную создавать текст, голос и видео.

Конкуренты, такие как Google, также представили подобные разработки. Хуанг отметил: «Информация должна основываться на видео и физике. 3D-видео и прочие подобные вещи – это будущее».

Для обучения и запуска таких ИИ-систем требуется больше вычислительных мощностей, что увеличивает спрос на чипы NVIDIA Grace Hopper, такие как H200.

Эти чипы, к слову, использовались для модели GPT-4o от OpenAI, способной вести реалистичные голосовые разговоры и работать с текстом и изображениями. Кроме того, Google DeepMind и Meta также выпустили платформы для создания ИИ-изображений и видео.