Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 08:59
1 мин.

Почему ИИ для генерации видео сделают NVIDIA еще влиятельнее

Хуанг как всегда в выигрыше
Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг накануне сообщил, что новые модели ИИ, создающие видео, увеличат спрос на нейрочипы компании.
Почему ИИ для генерации видео сделают NVIDIA еще влиятельнее
© Ferra

Ранее популярные ИИ чат-боты, такие как ChatGPT, уже привели к дефициту этих процессоров. Теперь же NVIDIA ожидает еще большего роста заказов благодаря моделям, создающим видео и ведущим разговоры, похожие на человеческие.

На прошлой неделе OpenAI выпустила новую модель GPT-4o, способную создавать текст, голос и видео.

Конкуренты, такие как Google, также представили подобные разработки. Хуанг отметил: «Информация должна основываться на видео и физике. 3D-видео и прочие подобные вещи – это будущее».

Для обучения и запуска таких ИИ-систем требуется больше вычислительных мощностей, что увеличивает спрос на чипы NVIDIA Grace Hopper, такие как H200.

Эти чипы, к слову, использовались для модели GPT-4o от OpenAI, способной вести реалистичные голосовые разговоры и работать с текстом и изображениями. Кроме того, Google DeepMind и Meta также выпустили платформы для создания ИИ-изображений и видео.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
,
#ChatGPT
,
#Искусственный интеллект