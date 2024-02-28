Почему Илон Маск не создаст собственный поисковик, несмотря на проблемы у Google

Маск считает его сексистским и расистским — мол, тот упорно рисует нацистов темнокожими. Миллиардер даже утверждает, что разговаривал с кем-то из боссов Google, и ему там обещали все поправить. Но это, говорит Маск, лишь вершина айсберга проблем!

Потом он принялся критиковать Gmail, а в недавнем посте дал понять, что вообще пора бы прищучить Google Поиск, у которого тоже хватает проблем. В общем, Илон в своем репертуаре. Так может, он возьмется за ум и сделает свой поисковик?

Намеки как бы есть. Маск давно поливает Google грязью за предвзятость, особенно его бесит подбор новостей, а после истории с Gemini он прямо взъелся.

Ругает поисковик, обвиняет конкретных сотрудников – мол, именно они виноваты в расистском ИИ, даже призывает к их увольнению!

Но при этом про свой поисковик – ни слова. Может, неудачная попытка прикрутить ИИ-поиск к Twitter показала, что это дорого, сложно и вообще морока? А возможно, Маск просто решил взять тактично попортить кровь Google, не ввязываясь в затратную конкуренцию.

Так что свой поисковик от Маска был бы вполне логичным продолжением. Но пока, похоже, он ограничивается критикой – то ли денег жалко, то ли понимает, что быстро Google не победишь.