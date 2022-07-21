Почему Илон Маск продал 75% своих биткоинов

По его мнению, Илон Маск — «дирижёр» криптовалюты, поэтому он не избавляется от биткоинов, а готовится купить их по более низкой цене.

«Нет никакого избавления от биткоинов, а есть бизнес и ничего личного. Илон Маск и его команда прекрасно понимают, что они являются трендсеттерами и могут влиять на целую индустрию. В данном случае Илон Маск является дирижёром криптовалют. Я думаю, что он продаёт криптоактивы, чтобы потом их купить обратно по низкой цене, то есть тут абсолютная спекуляция. Единственная цель, зачем продали эти биткоины, чтобы потом заработать ещё денег», — объяснил эксперт.