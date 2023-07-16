Почему иногда 5 минут ощущаются вечностью, а несколько часов «пролетают» за мгновение

Почему люди воспринимают время по-разному? Время само по себе одинаково для всех, но каждый человек может воспринимать его индивидуально. Наши биологические механизмы отвечают за разные временные интервалы. Например, некоторые механизмы работают на микроуровне и определяют, можем ли мы различить два события, или они сольются воедино. Другие механизмы, такие как декларативная память, влияют на наше восприятие времени в более длительных интервалах. Циркадианные ритмы, связанные с изменениями в организме в течение дня и ночи, также играют свою роль. Хотя эти механизмы взаимодействуют, они все-таки разные и могут работать с разной скоростью.

Восприятие времени для микроинтервалов связано с нейромедиатором дофамином, а для интервалов в несколько секунд — с серотонином. Гены также влияют на работу этих систем. У разных людей может быть разное количество рецепторов для серотонина или дофамина, а также разная способность клеток поглощать эти вещества.

В одном эксперименте мы изучали, как люди воспринимают разные временные интервалы. Разделив их на группы с разным уровнем активности серотонинергической системы, мы дали им тест, где нужно было сравнивать длительность двух звёздочек. Большинство людей считает, что первая звёздочка короче, даже если они показываются одинаковое время. Мы выяснили, что это время сжимается по-разному у разных людей. Например, чтобы сказать, что звёздочки одинаковые, одному человеку нужно, чтобы первую показывали 6 секунд, а вторую — 4, а другому — 4,5 и 4 секунды. Это значит, что у разных групп время воспринимается по-разному: у тех, у кого серотонин более активен, время идёт быстрее.

Учёные также пытались найти связь между восприятием времени и характеристиками темперамента. В одном эксперименте они изучали, как люди оценивают ход времени и как это связано с их темпераментом. Они также обнаружили, что способность ждать отсроченную награду и принимать решения связана с восприятием времени. Интервал времени может казаться разным для разных людей, и это влияет на их поведение.

Таким образом, восприятие времени может варьироваться у разных людей и влиять на их решения и поведение. Одни люди могут чувствовать, что время проходит быстрее, в то время как для других оно может тянуться бесконечно долго. Это может объяснять, почему некоторые люди всегда опаздывают, а другие всегда приходят вовремя.