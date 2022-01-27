Почему искать работу в интернете бывает опасно

По словам Bi.Zone, начало этого года специалисты охарактеризовали с учащением случаев обнаружения кибермошенничества, суть которых в обмане россиян, которые ищут работу через интернет.

Схема работает примерно так: мошенники размещают объявление о вакансии, привлекая внимание выгодными условиями, затем мошенники предлагают пройти платное тестовое задание на отдельном сервисе.

Как утверждает представитель Bi.Zone, эта схема уже встречалась ранее.