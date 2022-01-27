Почему искать работу в интернете бывает опасно

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Почему искать работу в интернете бывает опасноИ чего никогда не будут делать работодатели
Компания по управлению цифровыми рисками Bi.Zone заявила, что в РФ участились случаи мошенничества при "приеме на работу" через интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
По словам Bi.Zone, начало этого года специалисты охарактеризовали с учащением случаев обнаружения кибермошенничества, суть которых в обмане россиян, которые ищут работу через интернет.
Схема работает примерно так: мошенники размещают объявление о вакансии, привлекая внимание выгодными условиями, затем мошенники предлагают пройти платное тестовое задание на отдельном сервисе.
Как утверждает представитель Bi.Zone, эта схема уже встречалась ранее.
Схема не новая. Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит помнить: ни одно собеседование или тестовое задание не подразумевает оплаты со стороны соискателя
Евгений Волошин
Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone
Источник: ТАСС