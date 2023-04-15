Почему искусственный интеллект не сможет заменить финансистов

По словам Силуанова, ИИ «… будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит».

Министр отметил, что ИИ не сможет сравниться с человеком в творческом решении задач. Касательно финансистов, то таким специалистам приходится принимать решения, отталкиваясь от политической ситуации, или даже на основе интуиции.