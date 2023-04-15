Почему искусственный интеллект не сможет заменить финансистов

Почему искусственный интеллект не сможет заменить финансистовРассказал министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос ведущей в интервью на телеканале «Россия 24», рассказал о своём видении замены финансистов искусственным интеллектом.
Фото: Phonoteka.org
По словам Силуанова, ИИ «… будет в подспорье в любой работе, в том числе финансистам, бухгалтерам, но душу точно не заменит».
Министр отметил, что ИИ не сможет сравниться с человеком в творческом решении задач. Касательно финансистов, то таким специалистам приходится принимать решения, отталкиваясь от политической ситуации, или даже на основе интуиции.
Человеческое творчество, человеческий ум и душу не заменит никакой компьютер. У финансистов одна из функций — это принятие решений, которые не всегда можно заменить компьютером. Это решения, связанные с политикой, связанные где-то с интуицией. И здесь компьютер вряд ли сможет заменить хорошего профессионала.