Почему искусственный интеллект не заменит математиков

Он отметил, что переход от реальных чисел к комплексным, от классической механики Ньютона к квантовой механике, является примером больших изменений в концепциях.

Математики ценят логическое развитие, но человеческое мышление иногда может быть нелогичным, и ошибочные идеи могут быть полезными.

Чжоу Чжэнтунг прогнозирует, что ИИ не привед\т к большим изменениям в общественной структуре в течение следующих 10 лет. Большинство заявлений о том, что данная технология заменит людей, он считает «паникёрскими».

Эксперт также подчеркнул, что ограничения ИИ заключаются в том, что на данный момент он может лишь интегрировать большое количество существующих данных, но трудно сделать прорыв в научных концепциях.