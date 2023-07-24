Почему искусственный интеллект не заменит математиков

Почему искусственный интеллект не заменит математиковИ с этими доводами сложно не согласиться
Известный математик Чжоу Чжэнтунг заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить математиков, поскольку у него отсутствует способность к творчеству, особенно в области создания новых концепций.
Он отметил, что переход от реальных чисел к комплексным, от классической механики Ньютона к квантовой механике, является примером больших изменений в концепциях.
Математики ценят логическое развитие, но человеческое мышление иногда может быть нелогичным, и ошибочные идеи могут быть полезными.
Чжоу Чжэнтунг прогнозирует, что ИИ не привед\т к большим изменениям в общественной структуре в течение следующих 10 лет. Большинство заявлений о том, что данная технология заменит людей, он считает «паникёрскими».
Эксперт также подчеркнул, что ограничения ИИ заключаются в том, что на данный момент он может лишь интегрировать большое количество существующих данных, но трудно сделать прорыв в научных концепциях.