Почему хакеры не всегда публикуют украденные данные

Главный эксперт из «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что некоторые хакеры могут не торопиться публиковать украденные данные, а ждать, пока оборотные штрафы для российских компаний вырастут, чтобы воспользоваться данными для шантажа.

Госдума в январе приняла в первом чтении законопроекты о более строгих наказаниях за утечки персональных данных. Это предполагает введение новых административных наказаний и значительное увеличение штрафов. Однако правительство РФ в апреле рекомендовало пересмотреть размеры штрафов для обеспечения их соразмерности и возможности их исполнения.

Голованов также отметил, что введение оборотных штрафов может привести к увеличению бюджетов на информационную безопасность в компаниях. Это позволит руководителям обосновать необходимость увеличения средств на защиту информации перед руководством и бюджетным комитетом.