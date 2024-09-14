Почему хакеры повышают свою активность на выходных

В России хакеры начали чаще атаковать компании в выходные дни, начиная с вечера пятницы. Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов объясняет, что это связано с тем, что в это время специалисты по информационной безопасности обычно отдыхают и не могут быстро отреагировать на инциденты. Он отметил, что пик активности злоумышленников приходится на период с вечера пятницы до вечера воскресенья.

По словам Голованова, такая тенденция особенно ярко выражена летом, когда многие IT-специалисты уезжают на дачи или в отпуск. Хакеры понимают, что в это время защита компаний может ослабевать, и используют это в своих интересах. Эксперт подчеркнул, что подобные атаки могут иметь серьёзные последствия для бизнеса, так как компании могут не успеть отреагировать на угрозы.

Ситуация подчёркивает важность круглосуточного мониторинга безопасности и наличия резервных решений на случай экстренной ситуации. Голованов призывает компании принимать меры, чтобы минимизировать риски, особенно в выходные дни, когда их уязвимость увеличивается.