Почему хвалёные HIMARS потеряли былую эффективность на фронте

В зоне проведения Россией СВО HIMARS теряют былую эффективность за счёт активного подавления российскими РЭБ. Ситуация достаточно сложная для украинской армии, потому их специалистам приходится искать новые способы настройки оборудования.

И если верить утечкам Пентагона, США помогали ВСУ искать и уничтожать российские системы подавления для сохранения эффективности HIMARS.

«Россия в последние месяцы всё чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет», — заявили обозреватели CNN.