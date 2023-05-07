Почему хвалёные HIMARS потеряли былую эффективность на фронте

Почему хвалёные HIMARS потеряли былую эффективность на фронтеЭти РСЗО начали эффективно глушить российские войска
Источники из США, Великобритании и Украины сообщили CNN, что РСЗО HIMARS, переданные в зону боевых действий для противодействия России, становятся всё более неэффективными. С ними справляются российские системы электронного подавления.
В зоне проведения Россией СВО HIMARS теряют былую эффективность за счёт активного подавления российскими РЭБ. Ситуация достаточно сложная для украинской армии, потому их специалистам приходится искать новые способы настройки оборудования.
И если верить утечкам Пентагона, США помогали ВСУ искать и уничтожать российские системы подавления для сохранения эффективности HIMARS.
«Россия в последние месяцы всё чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет», — заявили обозреватели CNN.