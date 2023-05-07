Наука и технологии
01:02, 07 мая 2023
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Почему хвалёные HIMARS потеряли былую эффективность на фронте

Эти РСЗО начали эффективно глушить российские войска

Источники из США, Великобритании и Украины сообщили CNN, что РСЗО HIMARS, переданные в зону боевых действий для противодействия России, становятся всё более неэффективными. С ними справляются российские системы электронного подавления.

В зоне проведения Россией СВО HIMARS теряют былую эффективность за счёт активного подавления российскими РЭБ. Ситуация достаточно сложная для украинской армии, потому их специалистам приходится искать новые способы настройки оборудования.

И если верить утечкам Пентагона, США помогали ВСУ искать и уничтожать российские системы подавления для сохранения эффективности HIMARS.

«Россия в последние месяцы всё чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет», — заявили обозреватели CNN.

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