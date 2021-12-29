Почему кормление домашних животных поможет спасти планету

Эксперты утверждают, что домашних животных можно кормить насекомыми, поскольку они богаты белком, а специально выращенные особи содержат большое количество жиров, масел, минералов и витаминов.

Предварительные исследования показывают, что при разведении насекомых выбросы, использование воды и земли значительно ниже, чем при разведении домашнего скота.

Николь Пейли, заместитель исполнительного директора Ассоциации производителей кормов для домашних животных, заявила, что при изготовлении кормов для домашних животных белки насекомых могут способствовать созданию питательных и вкусных продуктов.

По прогнозам голландской международной компании Rabobank, рынок кормов для домашних животных на основе насекомых может увеличиться в 50 раз к 2030 году.