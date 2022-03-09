Почему коронавирус нельзя «лечить» с помощью бани

Как отметил специалист, баня создаёт дополнительную нагрузку на организм. В период болезни стоит отказаться от посещения бани, потому что необходимо наводнять организм, пить как можно больше, а баня влагу из организма, наоборот, выпаривает.

Хухрев подчеркнул, что можно начать снова посещать баню после выздоровления. При этом важно следить за своим самочувствием во время посещения и не торопиться повышать температуру. Также он отметил, что нельзя забывать, что баня — большая нагрузка на организм.

«Лечиться баней — неправильная идея, потому что организму и так тяжело, а тут ещё дополнительная нагрузка. При любом заболевании, в том числе при COVID-19, наша задача — потреблять как можно больше жидкости, чтобы разбавить концентрацию токсинов в крови, нормализовать электролиты. А баня делает ровно наоборот — выпаривает жидкость», — объяснил врач.

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