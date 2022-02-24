Почему коронавирус особо опасен для людей с больными почками

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Почему коронавирус особо опасен для людей с больными почкамиИз-за воспаления
Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, вирусолог, профессор Пётр Чумаков рассказал о тех, людях, для которых может быть наиболее опасным коронавирус.
По его словам, коронавирус наиболее опасен для людей с мочекаменной болезнью и поликистозом.
При этом Чумаков отметил, что любое воспалительное заболевание опасно для таких людей, вплоть до отказа почек.
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Источник: URA.RU