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Почему коронавирус особо опасен для людей с больными почками

Из-за воспаления
Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, вирусолог, профессор Пётр Чумаков рассказал о тех, людях, для которых может быть наиболее опасным коронавирус.
Почему коронавирус особо опасен для людей с больными почками

По его словам, коронавирус наиболее опасен для людей с мочекаменной болезнью и поликистозом.

При этом Чумаков отметил, что любое воспалительное заболевание опасно для таких людей, вплоть до отказа почек.

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Источник: URA.RU
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