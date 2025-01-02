Почему космонавты не могут рыгнуть в космосе? Все дело в невесомости

На Земле сила тяжести разделяет пищу и газ в желудке: твердая пища остается внизу, а газ поднимается вверх. Если газ накапливается, мышцы между грудной и брюшной полостью выбрасывают его наружу через пищевод.

В космосе микрогравитация нарушает этот процесс. Газ не поднимается над пищей, а плавает вместе с ней в желудке. Поэтому при попытке рыгнуть газ выходит вместе с остатками пищи, превращая отрыжку в «влажную».

Кроме того, космонавты в невесомости не храпят. Храп на Земле возникает из-за провисания мягких тканей горла под действием гравитации.

В космосе это невозможно, даже у тех, кто храпит на Земле.