Почему лесные пожары плавно ведут Землю к катастрофе

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Почему лесные пожары плавно ведут Землю к катастрофеИз-за выбросов в стратосферу
Учёные Университета Уотерлу в Канаде изучили влияние лесных пожаров на состояние озонового слоя и пришли к выводу, что, если их количество не сократится, озоновый слой начнёт истощаться, что приведёт к более сильному воздействию Солнца на Землю.
В ходе исследования былии изучены данные спутника Atmospheric Chemistry Experiment Канадского космическогго агентства. Согласно полученным материалам, в Южном полушарии оказалось разрушенным занчительное количество озона, из-за лесных пожаров в Австралии, прошедших в 2019 и 2020 годах. Пожары стали причиной выброса в стратосферу большого количества нитрата хлора, монооксида хлора, формальдегида и хлорноватистой кислоты.
В свою очередь, это повлияло на реакции с участием хлора, водорода и азота, регулирующих озоновый слой. При этом учёные прогнозируют и улучшение ситуации при условии сокращения количества лесных пожаров, так как озоновый слой способен восстанавливаться.
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: