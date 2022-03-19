Почему лесные пожары плавно ведут Землю к катастрофе

В ходе исследования былии изучены данные спутника Atmospheric Chemistry Experiment Канадского космическогго агентства. Согласно полученным материалам, в Южном полушарии оказалось разрушенным занчительное количество озона, из-за лесных пожаров в Австралии, прошедших в 2019 и 2020 годах. Пожары стали причиной выброса в стратосферу большого количества нитрата хлора, монооксида хлора, формальдегида и хлорноватистой кислоты.

В свою очередь, это повлияло на реакции с участием хлора, водорода и азота, регулирующих озоновый слой. При этом учёные прогнозируют и улучшение ситуации при условии сокращения количества лесных пожаров, так как озоновый слой способен восстанавливаться.