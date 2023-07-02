Почему лучше не отвечать мошенникам при обзвоне или письмах

ИТ-эксперт и специалист по кибербезопасности, глава компании «Форс технологии» Борис Косарев, рассказал, что россиянам нужно быть осторожными, чтобы избежать мошенничества. Он рекомендует не открывать файлы от незнакомых контактов, подвергать сомнению звонки от банков или правоохранительных органов и не верить предложениям огромных скидок от различных магазинов.

По словам эксперта, в первом случае не следует открывать ссылки или файлы, которые приходят от незнакомых или недоверенных контактов. Также стоит быть осмотрительным по отношению к звонкам от людей, которые утверждают, что они работники банка или правоохранительных органов. Косарев советует проверить личные данные звонящего и перезвонить по официальному номеру банка или органа.

Он также предупреждает о том, что не стоит доверять предложениям о скидках в 50% и более, особенно если требуется срочная покупка. Эксперт отмечает, что в большинстве случаев сайты, на которых предлагаются такие «распродажи», являются подделками.

Тем не менее, Косарев отмечает, что нет 100% способа защитить себя от мошенников. Всегда нужно быть бдительными и осмотрительными, чтобы минимизировать риски.