Почему лучше не пить алкоголь в самолёте

По его словам, даже небольшие дозы алкоголя способны спровоцировать панические атаки. Зависит это от обезвоживания, которое алкоголь вызывает.

«Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полёте они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полёта, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствия. Человек, который находится под воздействием алкоголя и в стрессовой ситуации, может неадекватно себя проявить: могут быть панические атаки, неадекватное поведение», — рассказал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.