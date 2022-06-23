Почему лучше не пить алкоголь в самолёте

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Почему лучше не пить алкоголь в самолётеРассказал главный врач аэропорта Шереметьево
Главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга объяснил, почему в самолёте, во время полёта, лучше не употреблять алкоголь.
По его словам, даже небольшие дозы алкоголя способны спровоцировать панические атаки. Зависит это от обезвоживания, которое алкоголь вызывает.
«Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полёте они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полёта, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствия. Человек, который находится под воздействием алкоголя и в стрессовой ситуации, может неадекватно себя проявить: могут быть панические атаки, неадекватное поведение», — рассказал врач.
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