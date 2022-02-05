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Почему лучше не соблюдать диету Виктории Бекхэм

Эта диета однообразна
Врач-диетолог Маргарита Королёва объяснила, почему не стоит соблюдать диету, которой придерживается британская модель, супруга футболиста Дэвида Бекхэма Виктория Бекхэм.
Почему лучше не соблюдать диету Виктории Бекхэм

Как рассказал Дэвид Бекхэм, его супруга придерживается определённой диеты уже 25 лет, выбирая рыбу и тушёные на пару овощи. По словам Королёвой, рацион должен быть разнообразным. Нельзя на протяжении многих лет питаться одними и теми же продуктами.

Как отметила врач, хорошая работа кишечника зависит от разнообразного питания. Питаться нужно и рыбой, и мясом, и овощами. Это важно, потому что при однообразном питании, менее разнообразной станет микрофлора кишечника, а от этого зависит состояние иммунной системы.

«Следует включать разнообразное количество фруктов, обязательно рекомендуется употреблять сезонные ягоды, листья салата»,— рассказала эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Nation News
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