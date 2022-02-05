Почему лучше не соблюдать диету Виктории Бекхэм

Как рассказал Дэвид Бекхэм, его супруга придерживается определённой диеты уже 25 лет, выбирая рыбу и тушёные на пару овощи. По словам Королёвой, рацион должен быть разнообразным. Нельзя на протяжении многих лет питаться одними и теми же продуктами.

Как отметила врач, хорошая работа кишечника зависит от разнообразного питания. Питаться нужно и рыбой, и мясом, и овощами. Это важно, потому что при однообразном питании, менее разнообразной станет микрофлора кишечника, а от этого зависит состояние иммунной системы.

«Следует включать разнообразное количество фруктов, обязательно рекомендуется употреблять сезонные ягоды, листья салата»,— рассказала эксперт.

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