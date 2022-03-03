Почему людей тянет к сладкому и солёному

По словам специалиста, жажда поесть ту или иную пищу связана с нехваткой некоторых микроэлементов. Так, частенько люди не дают своему организму того, в чём он нуждается. В итоге организм «достаёт плакаты» и устраивает своеобразную «демонстрацию».

Например, тяга к шоколаду, орехам или бобовым связана с нехваткой магния в теле. При этом желание кушать сладости может быть вызвано дефицитом цинка, хрома, железа, кальция и магния. Пристальное внимание к солёной пище связана с дисбалансом электролитов.

Отметим, что специалисты считают, что поддаваться тяге к нездоровой пище — не самая лучшая идея. Не в последнюю очередь потому, что существуют и полезные способы восполнить дефицит микроэлементов.