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Почему люди начинают много есть на нервной почве

Закрывают основные потребности
Психолог Марина Гладышева объяснила, почему люди начинают много есть на фоне стресса.
Почему люди начинают много есть на нервной почве

По её словам, когда люди начинают нервничать, то закрывают свои основные потребности. Это показала пандемия коронавируса — люди начинали массово закупать еду из-за чувства опасности.

Психолог отметила, что проблемы чрезмерного употребления пищи могут идти из детства, если родители убеждали что всегда нужно доедать, даже если не хочется.

Коснулась Гладышева и женщин старшего возраста. По её мнению, возрастные женщины начинают много есть, когда недовольны жизнью, считают её неинтересной. Особенно в таких случаях популярны десерты. Таким образом человек пытается разнообразить свою жизнь.

При этом психолог считает, что начать много есть можно и на радостном, приятном основании — чтобы сделать свою радость более насыщенной.

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Источник: Радио Комсомольская правда
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