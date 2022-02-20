Почему люди начинают много есть на нервной почве

По её словам, когда люди начинают нервничать, то закрывают свои основные потребности. Это показала пандемия коронавируса — люди начинали массово закупать еду из-за чувства опасности.

Психолог отметила, что проблемы чрезмерного употребления пищи могут идти из детства, если родители убеждали что всегда нужно доедать, даже если не хочется.

Коснулась Гладышева и женщин старшего возраста. По её мнению, возрастные женщины начинают много есть, когда недовольны жизнью, считают её неинтересной. Особенно в таких случаях популярны десерты. Таким образом человек пытается разнообразить свою жизнь.

При этом психолог считает, что начать много есть можно и на радостном, приятном основании — чтобы сделать свою радость более насыщенной.

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