Почему люди открывают электронные письма от мошенников

На использование чувства раздражения приходится более 50 процентов афер злоумышленников, на втором и третьем месте стоят невнимательность и любопытство — 43,3 и 38,6 процентов соответственно.



Раздражение вызывают письма, которые «информируют» жертву о, якобы, подключенном ненужном сервисе.



Сообщения, направленные на невнимательность, представляют собой информацию, на которую человек не так сильно обращает внимания, это может быть уведомление о необходимости сменить пароль.



При использовании любопытства, мошенники настаивают на проверке графика отключения горячей воды на ресурсе, который может выглядеть один в один, как «государственный портал».



Самой непопулярной техникой оказалась использование чувство страха, на него мошенники сумели «поймать» чуть больше 20 процентов своих жертв, угрожая несуществующим компроматом.