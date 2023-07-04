Почему люди превращаются в игроманов: главный фактор

Врач-психиатр Вадим Гагин поделился интересными наблюдениями о компьютерной зависимости в разных странах. Он упомянул исследование, в котором была оценена распространённость игромании в 31 стране. По результатам анализа, выяснилось, что риск возникновения компьютерной зависимости выше в странах с более низким уровнем жизни.

Согласно мета-анализу, среди людей, у которых есть доступ к компьютерам и интернету, распространённость игромании составляет 6,0%. Больше всего игроманов на Ближнем Востоке (10,9%), а меньше всего — в Северной и Западной Европе (2,6%). Гагин пояснил, что это связано с тем, что в странах с более сложными условиями жизни люди находят утешение и успехи в виртуальной реальности.

Также Вадим Гагин упомянул исследования, в которых частота игромании в азиатском регионе достигала 25%. Он предположил, что с развитием интернета и распространением новых игровых возможностей эти данные могли устареть, и распространённость компьютерной зависимости возросла бы ещё больше. Правда, в исследовании не учли африканский регион, что оставляет простор для дальнейших исследований в этой области.