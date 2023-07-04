Почему люди верят лжи и фейкам в Интернете

С ростом популярности соцсетей фейковая информация стала всё более распространенной, и учёные решили разобраться, как люди отличают правду от вымысла в онлайн-мире.

С помощью искусственных данных и поведения пользователей в соцсетях исследователи создали симуляции сообществ, которые обмениваются информацией. Один из экспериментов представлял собой группу докторов, которым нужно было определить, какое из двух лекарств является лучшим.

Результаты показали, что сеть общения между участниками влияет на распространение информации. Если информационная сеть имеет большую связность, ложное утверждение распространяется быстрее и эффективнее.

Исследование также выявило, что даже маленькая ложь может привести к массовому распространению фейковой информации. Если один из докторов в симуляции вводит ложные данные об эффективности лекарства, остальные доктора также начинают распространять эту ложь.

По словам экспертов, понимание механизмов распространения ложной информации поможет более эффективно бороться с дезинформацией в социальных сетях.