Почему люди верят в астрологию

Учёные из Пермского политеха решили развенчать миф об астрологии, назвав её псевдонаукой. Они отмечают, что в эпоху кризисов и неопределённости люди часто обращаются к астрологии в поисках объяснений и надежды, а астрологи умело этим пользуются, чтобы заработать. Но с научной точки зрения астрологические предсказания ничем не обоснованы, и строить на них какие-либо теории бессмысленно.

Специалисты ПНИПУ указывают на то, что звезды на небе давно изменили своё положение, а созвездия трансформировались, поэтому знаки зодиака больше не соответствуют своим изначальным значениям. Однако, несмотря на это, гороскопы продолжают составляться по старым, давно устаревшим схемам. Заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ и преподаватель астрономии Евгений Бурмистров подчёркивает, что астрология застыла в своём развитии столетия назад и с тех пор не претерпела никаких значимых изменений.

Бурмистров отмечает, что крупные открытия в астрологии не происходили уже несколько веков, и сомневается в научной ценности этого направления. Учёные напоминают о многочисленных экспериментах, проведённых в разные годы, которые показали, что предсказания астрологов сбывались не чаще, чем случайные предположения, а иногда даже реже. Эксперты также сравнивают астрологические прогнозы с настольной игрой «Монополия», утверждая, что они столь же далеки от реальной жизни, как и правила игры от настоящего рынка недвижимости.