Почему людям с болезнями сердца нельзя есть жирное и сладкое

По словам эксперта, к опасным для «сердечников» продуктам также относятся и жирные молокопродукты, и продукты глубокой переработки. Несмотря на мнимую пользу для сердца, сладости следует или вовсе исключить из рациона, или, по крайней мере, ограничить их употребление до минимума. Важно контролировать употребление продуктов с добавленным сахаром: варенья, мёда, джемов, сиропов и концентрированных соков.

Коновалова отметила, что по рекомендациям ВОЗ в рационе должно быть не более 10% насыщенных жиров от общей суточной калорийности пищи, а трансжиров — до 1%. Касательно продуктов с добавленным сахаром — не более 5-10%.

При этом специалист посоветовала употреблять не менее 500 г овощей и фруктов в сутки, цельнозерновые, маложирные молочные продукты, мясо и птицу, орехи, семена, а также не менее двух-трёх раз в неделю в рационе должны быть рыба и морепродукты. И, конечно, необходимо контролировать уровень соли — её должно быть не более 5 граммов в сутки.