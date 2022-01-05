Почему людям с обморожением опасно пить кофе или алкоголь

По словам эксперта, выделяют три стадии обморожения, в тяжёлых случаях может быть даже отторжение тканей. При обморожении кровеносные сосуды сужены, и если замёрзший человек выпьет кофе или алкоголь, которые быстро и резко сосуды расширяют, их может разорвать. К тому же в таких ситуациях может начаться внутреннее кровоизлияние и в целом нарушиться работа сердца.

Чтобы помочь обмороженному человеку, врач посоветовала дать ему согревающее питьё, что-то нейтральное, отвести в тёплое помещение, поменять одежду.

«Человека нужно отвести в тёплое помещение, поменять тесную и мокрую одежду, укутать одеялом, дать тёплое питьё, но ни в коем случае не давать кофе и алкоголь. Нельзя растирать кожу снегом или льдом, греть грелкой», — предупредила Эльвира Магеррамова.