Почему Маск уволил столько сотрудников Twitter и что будет делать дальше

По мнению Терехова, Маск инициировал увольнения скорее по «политическим причинам», а не по техническим. Изначально, в штаб-квартире соцсети, расположенной в Сан-Франциско, которой коснулись самые значительные увольнения, работало 7 тысяч человек, после увольнений осталось 2,3 тысячи. При этом Маск заявил, что увольнений больше не будет.

Эксперт считает, что Илон Маск уволил лишних, на фоне новой политики Twitter, сотрудников, которые, скорее всего, занимались цензурой. Так могло происходить как раз потому, что Маск, когда стал владельцем соцсети, объявил, что Twitter станет максимально открытой площадкой.

Как отметил Терехов, после окончания «зачистки» соцсети Маск начнёт возвращать ей былую славу. «Все дальнейшие изменения внутри компании будут касаться возвращения Twitter былой славы. В первую очередь это произойдёт за счет разблокировки всех пользователей, которые раньше были забанены. Мы это уже видели на примере разблокировки аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа или известного рэпера Канье Уэста», — подчеркнул специалист по социальным сетям.