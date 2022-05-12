Почему мир всё чаще потрясают эпидемии неизвестных болезней

По мнению учёного, гепатит, поражающий печень у детей в возрасте от месяца жизни до 16 лет, имеет вирусную природу. Потому что, чем легче заразиться, тем быстрее человек переболеет. На сегодняшний день выявлено 228 пациентов в 20 странах. Примерно каждому десятому ребёнку понадобилась пересадка печени.

Но специалист выразил ещё большую озабоченность тем, что в мире зафиксирован случай заражения человека оспой обезьян, от которой нет вакцин. Предположительно, пациент заразился в Нигерии, где недавно побывал. Вот этот случай говорит о серьёзной опасности.

«Это меня даже больше тревожит, чем гепатит. И вот почему. В пятидесятые годы наша страна, тогда Советский Союз, три года подряд доказывала Всемирной организации здравоохранения, что мы можем ликвидировать такое страшное заболевание, как натуральная или чёрная оспа — происходили периодические вспышки, которые уносили миллионы людей. Потом придумали вакцину, благодаря которой в 1980 году, по инициативе нашей страны, мы ликвидировали оспу на планете. Так вот оспа обезьян — это тот же ортопоксвирус. Но прививки от оспы давно отменили. Поэтому это сигнал, когда оспой обезьян заражается человек, — происходит преодоление межвидового барьера, то же самое было с коронавирусом. Появление заражения ортопоксвирусной оспой обезьян — это очень тревожный сигнал. Природа, потренировавшись на коронавирусе, возможно, замышляет против нас гораздо более серьёзную акцию», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

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