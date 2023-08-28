Почему многоразовый «Буран» так и не стал стандартом космических полётов

Инженеры отказались от идеи создания орбитального корабля «Буран» для многоразового использования, поскольку сейчас нет необходимости в таком проекте. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Идея многоразового корабля, подобного «Бурану», интересна, но она эффективна лишь при большом потоке космических запусков, что на данный момент не актуально.

Создание «Бурана» было завершено в конце 1980-х годов, и хотя корабль совершил свой первый полет в 1988 году, он так и не был использован снова. Тем не менее, опыт и технологии, разработанные при создании «Бурана», нашли своё применение в других областях ракетно-космической техники. Этот период также считается расцветом космической индустрии, во время которого были разработаны новые модификации корабля «Союз», создана многомодульная космическая станция «Мир» и сверхтяжёлый носитель «Энергия». Многие технические решения, разработанные в то время, продолжают использоваться в современной космонавтике.

Таким образом, хотя «Буран» не стал многоразовым кораблём, его наследие оказало значительное влияние на развитие космической технологии.