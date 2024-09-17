Почему молодёжь боится звонков по сотовой связи

Почему молодёжь боится звонков по сотовой связиИ больше предпочитает общение через соцсети
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Психолог и гештальт-терапевт Мария Кочанова объяснила эту тенденцию тем, что зумеры выросли с гаджетами, которые уже умели делать звонки и отправлять мгновенные сообщения, когда они стали подростками. Мессенджеры позволяют думать перед ответом, что снижает тревогу и напряжение, которые могут возникнуть при телефонном разговоре.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов добавил, что звонок воспринимается как сигнал о срочной необходимости, а текстовые сообщения кажутся менее требовательными.
Звонок вместо сообщения зумеры воспринимают как «случилось ЧП, сейчас будут ругать», потому что информацию «до востребования» можно донести в текстовом виде в мессенджере или по почте.
Также он отметил, что в телефонных разговорах часто обсуждаются важные детали, которые могут быть потеряны, если разговор происходит в движении или в шумной обстановке.
Для старших поколений телефонные разговоры остаются удобным и привычным способом коммуникации.