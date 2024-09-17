Почему молодёжь боится звонков по сотовой связи

Психолог и гештальт-терапевт Мария Кочанова объяснила эту тенденцию тем, что зумеры выросли с гаджетами, которые уже умели делать звонки и отправлять мгновенные сообщения, когда они стали подростками. Мессенджеры позволяют думать перед ответом, что снижает тревогу и напряжение, которые могут возникнуть при телефонном разговоре.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов добавил, что звонок воспринимается как сигнал о срочной необходимости, а текстовые сообщения кажутся менее требовательными.