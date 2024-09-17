Наука и технологии
Опубликовано 17 сентября 2024, 17:47
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Почему молодёжь боится звонков по сотовой связи

И больше предпочитает общение через соцсети
Зумеры, поколение, родившееся с 1997 по 2012 год, все чаще избегают телефонных звонков. Согласно исследованиям Uswitch, 23% молодых людей стараются не отвечать на телефонные звонки. Большинство предпочитает общение через соцсети (48%) и аудиосообщения (37%).
Почему молодёжь боится звонков по сотовой связи

© Ferra.ru

Психолог и гештальт-терапевт Мария Кочанова объяснила эту тенденцию тем, что зумеры выросли с гаджетами, которые уже умели делать звонки и отправлять мгновенные сообщения, когда они стали подростками. Мессенджеры позволяют думать перед ответом, что снижает тревогу и напряжение, которые могут возникнуть при телефонном разговоре.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов добавил, что звонок воспринимается как сигнал о срочной необходимости, а текстовые сообщения кажутся менее требовательными.

Звонок вместо сообщения зумеры воспринимают как «случилось ЧП, сейчас будут ругать», потому что информацию «до востребования» можно донести в текстовом виде в мессенджере или по почте.

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Также он отметил, что в телефонных разговорах часто обсуждаются важные детали, которые могут быть потеряны, если разговор происходит в движении или в шумной обстановке.

Для старших поколений телефонные разговоры остаются удобным и привычным способом коммуникации.