Почему мутаций коронавируса тысячи, а его штаммов – единицы

По его словам, чем дольше вирус находится внутри человека, тем больше этот вирус мутирует.



Как утверждает Болибок, пока вирус находится в организме человека, он создает сотни миллионов своих копий, а так как они не могут быть полностью идентичны друг другу, то возникает множество ошибочных копий, которые и называют мутациями. “То есть это просто генетический балласт”, — уточнил врач.



Говоря о штаммах, стоит отметить, что штаммами называется такая мутация, которая приводит к появлению устойчивой разновидности вируса, способной передаваться дальше, объяснил врач-иммунолог.