Почему мутаций коронавируса тысячи, а его штаммов – единицы

Почему мутаций коронавируса тысячи, а его штаммов – единицыВсе дело в нежизнеспособности вируса
Помните, было сообщение в прошлом году, что у одной иностранной пациентки коронавирусная инфекция сохранялась дольше четырех месяцев и у нее обнаружили несколько десятков мутаций
По его словам, чем дольше вирус находится внутри человека, тем больше этот вирус мутирует.
Как утверждает Болибок, пока вирус находится в организме человека, он создает сотни миллионов своих копий, а так как они не могут быть полностью идентичны друг другу, то возникает множество ошибочных копий, которые и называют мутациями. “То есть это просто генетический балласт”, — уточнил врач.
Говоря о штаммах, стоит отметить, что штаммами называется такая мутация, которая приводит к появлению устойчивой разновидности вируса, способной передаваться дальше, объяснил врач-иммунолог.