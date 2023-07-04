Почему мужчины худеют быстрее женщин

По словам спортивного тренера и диетолога Марии Волынкиной, эта разница связана с различиями в их физиологии.

Согласно Волынкиной, основная причина более быстрого похудения у мужчин заключается в их большей мышечной массе. У женщин же влияние женских половых гормонов может замедлять процесс сжигания жира и снижать скорость потери веса.

Кроме того, диетолог отметила, что если мужчины не поддерживают активный образ жизни, их тело может претерпеть изменения в сторону женского варианта: набрать жир в области живота и потерять мышечный тонус в области груди.

Напомним, что ранее другой диетолог, Кристина Плотникова, делилась советами о похудении без отказа от хлеба. Она рекомендовала заменить белый хлеб на ржаной с отрубями или цельнозерновой, что, по её словам, положительно скажется на фигуре.