Почему мужчины худеют лучше женщин

Основной причиной этому является женский половой гормон эстроген, который затрудняет похудение у женщин при сокращении количества потребляемых калорий.

В рамках четырёхнедельного эксперимента, в котором приняли участие 42 человека, мужчины потеряли в среднем 16% своего веса, в то время как женщины смогли избавиться только от 8% лишних килограмм.

При этом мужчин ограничили 2000 ккал/день (вместо 2500), а женщин — 1500 ккал (вместо 2000).

Помимо большей потери веса, мужчины также успешно снижали уровень сахара в крови с помощью диеты. Однако стоит отметить, что такие результаты были заметны только среди молодых людей. Мужчины и женщины старше 45 лет худели одинаково быстро.