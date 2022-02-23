Почему мужчины тяжелее переносят температуру и недомогания

Почему мужчины тяжелее переносят температуру и недомоганияИ как с этим быть
По словам специалиста, связано это с тем, что женщины по своей природе в целом более выносливы и терпеливее. У них лучше получается справляться с болью и недомоганиями — они быстрее восстанавливаются.
В свою очередь мужчины сложнее переносят даже такое заболевание, как простуда. Причина тому кроется в наличии вредных привычек с самого раннего возраста, а также меньшем внимании к своевременной диспансеризации.
Считается, что мужчины несколько преувеличивают тяжесть своего состояния, когда болеют. Часто это даже становится предметом легкого подтрунивания над сильным полом. Это объясняют тем, что женщины по природе более выносливы и более терпимо переносят боль и недомогания. Отчасти так и есть.
Для того, чтобы избежать осложнений, специалист порекомендовал мужчинам уделять больше внимания здоровью и профилактике, а также, по возможности, отказаться от вредных привычек.