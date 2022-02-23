Почему мужчины тяжелее переносят температуру и недомогания

По словам специалиста, связано это с тем, что женщины по своей природе в целом более выносливы и терпеливее. У них лучше получается справляться с болью и недомоганиями — они быстрее восстанавливаются.

В свою очередь мужчины сложнее переносят даже такое заболевание, как простуда. Причина тому кроется в наличии вредных привычек с самого раннего возраста, а также меньшем внимании к своевременной диспансеризации.