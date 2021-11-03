Почему не сработало? Врач объяснил причины роста заболеваемости COVID-19

Эпидемиолог уточнил, что хорошая новость заключается в том, что за последние месяцы не было обнаружено штаммов коронавируса, превосходящих по заразности дельта-вариант. Поэтому на данный момент он не видит рисков возникновения еще одной большой волны заболеваемости, но, по его мнению, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения, и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения.