Почему не сработало? Врач объяснил причины роста заболеваемости COVID-19

Почему не сработало? Врач объяснил причины роста заболеваемости COVID-19Все дело в человеческом факторе
По его словам, привитые люди начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей.
С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещения, вроде ресторанов, баров и т.д.
Эпидемиолог уточнил, что хорошая новость заключается в том, что за последние месяцы не было обнаружено штаммов коронавируса, превосходящих по заразности дельта-вариант. Поэтому на данный момент он не видит рисков возникновения еще одной большой волны заболеваемости, но, по его мнению, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения, и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения.