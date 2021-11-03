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Почему не сработало? Врач объяснил причины роста заболеваемости COVID-19

Все дело в человеческом факторе
Рост заболеваемости COVID-19 во всем мире объяснил профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Международной федерации тропической медицины.
Почему не сработало? Врач объяснил причины роста заболеваемости COVID-19

По его словам, привитые люди начинают реже пользоваться масками, не соблюдают социальную дистанцию и проявляют меньшую осторожность в местах скопления людей.

С наступлением более низких зимних температур люди станут меньше времени проводить на улицах, что, в свою очередь, повысит риск заражения в закрытых помещения, вроде ресторанов, баров и т.д.

Сантьяго Мас-Кома
Президент Международной федерации тропической медицины

Эпидемиолог уточнил, что хорошая новость заключается в том, что за последние месяцы не было обнаружено штаммов коронавируса, превосходящих по заразности дельта-вариант. Поэтому на данный момент он не видит рисков возникновения еще одной большой волны заболеваемости, но, по его мнению, число случаев будет продолжать расти, если люди не поймут, что эта пандемия далека от завершения, и что необходимо соблюдать индивидуальные меры, чтобы избежать заражения.

Источник: Лента.ру