Почему не стоит подключаться к открытому Wi-Fi

Эксперт сообщил, что на утечку данных со смартфона указывает быстрых расход трафика и сфокусированная на конкретного пользователя реклама. И зачастую начинается это после загрузки зараженных вирусами программами и подключения к незащищенным Wi-Fi-сетям.

“Не следует устанавливать программы из непроверенных источников. Если приложение запрашивает доступ к микрофону, камере или фотографиям, убедитесь, что это нужно для выполнения его функций. Также не подключайтесь к открытым Wi-Fi, через них можно похитить информацию с устройства”, — поделился Чернов.

В то же время, порой сбор персональных данных о пользователе происходит не по инициативе мошенников, но разработчиков. Необходимо им это для понимания портрета пользователя и улучшения качества рекламных объявлений.