Почему не стоит шутить над телефонными мошенниками

Специалист заявил, что злоумышленники обижаются на издёвки потенциальных жертв, в результате чего не только начинают оскорблять их, но также откровенно угрожать. При этом «особо отличившихся» они помещают в чёрный список, участники которого стараются втянуть в новые опасные аферы.

При этом мошенники могут использовать номер «шутника» как источник звонков. По итогу будущие жертвы начнут указывать именно его в заявлениях в правоохранительные органы.

Таким образом, вместо шуток и подколов, в случае, если вы заподозрили звонок мошенника, лучше всего просто бросить трубку.