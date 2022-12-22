Наука и технологии
13:38, 22 декабря 2022
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Почему не стоит шутить над телефонными мошенниками

И лучше просто бросать трубку

В последние годы телефонные мошенники стали настолько обыденным явлением, что многие уже откровенно подшучивают над попыткой подобного обмана. По мнению заслуженного юриста России Ивана Соловьёва, так делать не стоит.

Почему не стоит шутить над телефонными мошенниками

Фото: Российская газета

Специалист заявил, что злоумышленники обижаются на издёвки потенциальных жертв, в результате чего не только начинают оскорблять их, но также откровенно угрожать. При этом «особо отличившихся» они помещают в чёрный список, участники которого стараются втянуть в новые опасные аферы.

При этом мошенники могут использовать номер «шутника» как источник звонков. По итогу будущие жертвы начнут указывать именно его в заявлениях в правоохранительные органы.

Таким образом, вместо шуток и подколов, в случае, если вы заподозрили звонок мошенника, лучше всего просто бросить трубку.

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