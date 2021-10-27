Почему недосып может привести к слабоумию, и как улучшить качество сна

Роббинс рассказала, что на протяжении всего дня мозг вырабатывает токсины, которые и способны привести к ухудшению умственных способностей. Они же фиксируются и при болезни Альцгеймера и старческом слабоумии.

“Когда мы спим, мозг не только прекращает их выделять, но и производит мозговую жидкость, которая, по сути, отмывает его и удаляет накопившиеся токсины”, — сообщила врач о пользе сна.

В то же время, при дефиците сна, помимо повышения риска развития слабоумия, снижается иммунитет. В этой связи человек в два раза больше рискует заболеть заболеть простудой или гриппом. Кроме того, нехватка сна замедляет процесс выработки антител после прививок.

Для улучшения качества сна Роббинс порекомендовала засыпать и просыпаться в одно и то же время, уделяя сну восемь часов в день. При пробуждении в ночное время не стоит включать смартфон, а лучше встать с кровати, сесть на кресло или на пол и помедитировать.

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