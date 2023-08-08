Почему нейросети не отнимут у вас работу, а создадут новую

Почему нейросети не отнимут у вас работу, а создадут новуюА потому не надо их бояться
С развитием технологий и нейросетей многие опасаются, что искусственный интеллект займёт многие рабочие места.
Однако, согласно новому исследованию, нейросети могут не только автоматизировать рутинные задачи, но и создать новые рабочие места.
Несмотря на то что ИИ успешно справляется с анализом данных и выполнением чётко заданных алгоритмов, он всё ещё не может заменить человека в сферах, где требуется эмоциональное взаимодействие и уникальный опыт.
В век, когда только ленивый не озабочен своим мышлением и работой с ним, я возвращаюсь к тому, что первым и основным критерием в коммуникации остаётся не то, как человек мыслит и что он говорит, а то, как он двигается. В любой коммуникации человек верит тому, что говорит его тело, и лишь потом — словам.
Таким образом, нейросети могут освободить нас от рутинных задач, давая возможность заниматься более творческими и уникальными профессиями. В будущем, специалисты могут обучать ИИ языку жестов, распознаванию эмоций и другим навыкам, которые делают человеческое общение таким уникальным.