Почему нейросети не отнимут у вас работу, а создадут новую

Однако, согласно новому исследованию, нейросети могут не только автоматизировать рутинные задачи, но и создать новые рабочие места.

Несмотря на то что ИИ успешно справляется с анализом данных и выполнением чётко заданных алгоритмов, он всё ещё не может заменить человека в сферах, где требуется эмоциональное взаимодействие и уникальный опыт.