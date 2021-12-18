Почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Наука и технологии
Сегодня в 07:43
1 мин.
Почему некоторые люди не заболевают COVID-19Оказалось, всё дело в других коронавирусах
За время пандемии COVID-19 учёные столкнулись с тем, что некоторые люди не заболевают коронавирусной инфекцией. Объяснить эту аномалию взялся российский вирусолог Максим Скулачёв.
По словам специалиста, секрет состоит в перекрёстном иммунитете, который был выработан организмом таких людей после других коронавирусов, циркулирующих среди человечества на протяжении тысячелетий.
Есть несколько научных сообщений о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть ещё четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 и защитить.
При этом эксперт отметил, что клеточный иммунитет также можно стимулировать при помощи вакцины или перенесённого заболевания.
Источник: URA.ru