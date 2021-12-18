Почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Есть несколько научных сообщений о том, что если вы недавно болели обычным коронавирусом, а у нас есть ещё четыре коронавируса, которые циркулируют среди человечества уже тысячу лет, то иммунитет к ним может пересечься с иммунитетом к Sars-Cov-2 и защитить.