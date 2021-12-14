Почему некоторые подростки и дети резко полнеют

Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Как оказалось, набор веса детей может быть обусловлен нарушенным гормональным фоном, который влияет на их склонность к ожирению.

В частности, оказалось, что у полных подростков в дефиците гормон спексин, от которого зависит контроль над массой жировой ткани и энергетическим балансом организма.

В рамках научной работы специалисты проанализировали данные о спексине у 51 подростка с лишним весом и у 18 подростков с нормальным. На протяжении двух лет у них были отобраны образцы крови для измерения в ней количества гормона. Оказалось, что недостаток данного гормона имеет связь с ожирением. Так, дети с дефицитом спексина в 5,25 раз выше подвержены ожирению, чем дети с высоким показателем гормона.